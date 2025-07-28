Yaz aylarında nüfusu katlanan Kuşadası’nda, kent temizliğini sağlamak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından kapsamlı bir temizlik seferberliği başlatıldı.

Belediye tarafından hayata geçirilen "çöp çıkarma saatleri" uygulaması, sıcak havalarda çöp konteynerlerinde oluşan koku ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlıyor. Bu uygulama ile konteynerlerin gün boyu dolu kalması engellenirken, daha düzenli ve sağlıklı bir çöp toplama süreci oluşturuluyor. Geri dönüşüm konusunda da adımlar atan belediye, ilçenin farklı noktalarına geri dönüşüm üniteleri yerleştirdi. Vatandaşların atıklarını ayrıştırarak bu noktalara bırakmaları teşvik ediliyor. Uygulama ile hem çevre bilincinin artırılması hem de geri dönüşüm sürecine katkı sağlanması hedefleniyor.

Belediyenin çevreye duyarlı bir diğer hizmeti olan "Alo Çöp Taksi" uygulaması ise, konteynırlara sığmayan büyük hacimli atıkların adreslerden doğrudan alınmasını sağlıyor. Böylece sokak aralarına gelişigüzel bırakılan atıklar nedeniyle oluşan görüntü kirliliği önlenmiş oluyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, tüm bu çalışmaların kalıcı bir başarıya ulaşmasının vatandaşların desteğiyle mümkün olacağını vurguladı. Yetkililer, kent temizliğinde belediye-vatandaş iş birliğinin önemine dikkat çekerek şu çağrıyı yaptı: "Temiz bir Kuşadası için her vatandaşımızın üzerine düşeni yapması büyük önem taşıyor. Çöplerin belirlenen saatlerde çıkarılması, geri dönüşüm noktalarının aktif kullanılması ve büyük hacimli atıklar için Alo Çöp Taksi hizmetinin tercih edilmesi, kentimizin hijyenini korumada belirleyici olacaktır"

Kuşadası Belediyesi, çevre temizliği ve sürdürülebilir yaşam hedefi doğrultusunda benzer uygulamaları yaygınlaştırmayı sürdüreceğini açıkladı.