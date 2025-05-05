Kuşadası İlim Meclisi, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Öğretmenevi’nde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Etkinlikte Mahmut Ökçesiz tarafından verilecek olan "Kuşadası Ticaret Tarihi" konferansı ile katılımcılar, kentin tarihi derinliğine dair önemli bilgiler edinecek.

Katılım yalnızca davetli ve isim bildirimi yapan üyelerle sınırlı olacak. Toplantı düzeni, imzalı kitap hediyesi ve oturma planı, önceden bildirilen katılım listesine göre yapılacak. Katılmak isteyenlerin 7 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar isimlerini bildirmesi gerekiyor. Listede adı olmayanlar toplantıya kabul edilmeyecek.

Kuşadası İlim Meclisi, farklı disiplinlerden uzman isimleri bir araya getiriyor. Kentin tarihine, kültürüne ve kimliğine katkı sunmayı hedefleyen bu oluşum; bilim insanları, sanatçılar, yazarlar ve yerel tarih araştırmacılarından oluşuyor.

Mahmut Ökçesiz konferansla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu meclis, düşünce üretiminin ve ortak aklın adresi olacak. Kuşadası için fikir üretmek isteyen herkese kapımız açık," ifadelerini kullandı.