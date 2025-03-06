Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, çalışmaları yerinde görmek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Hakkâri’yi ziyaret etti.

İlk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Demirli, kurum binasının girişinde İl Müdürü Nurettin Yılmaz ile kurum yöneticileri tarafından karşılandı. Ardından Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen konferansta, Hakkâri eğitim camiasıyla buluşan Cihad Demirli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığıyla gerçekleşen eğitimdeki büyük dönüşümün detaylarını aktararak yeni eğitim modelinin temel hedeflerini ele aldı. Demirli, bu modelin eğitimin fiziki ve teknolojik altyapısını güçlendirmek, insan kaynağını geliştirmek ve eğitimin niteliğini artırmak üzerine inşa edildiğini söyledi. "Yetkin ve erdemli bir insan hayalimiz var" diyerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin köklü bir paradigma değişikliğini temsil ettiğini ifade eden Prof. Dr. Demirli, bu modelin; öğrencilere, 21. yüzyıl becerileri kazandırmayı, eleştirel düşünme ve sorgulama yeteneklerini geliştirmeyi de amaçladığını aktardı.

Program, soru-cevap bölümüyle sona erdi.