Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Şenliği çerçevesinde yapılan el emeği ürünler sergilendi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme Şenliği, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Meydanda kurulan stantlarda kursiyerler tarafından yapılan ürünler sergilendi.

Şenliğe katılan kurum, kooperatif ve dernekler de stant açtı. Şenlikte, öğrenmenin ve üretmenin yaşı olmadığını vurgulayan çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Açılış törenine Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri el emeği ürünlerin sergilendiği stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Şenlik alanında gerçekleştirilen halk oyunları gösterileri ve spor etkinlikleri renkli anlara sahne oldu.