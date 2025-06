Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Saadet Tayşi, "Kurban Bayramı’nda et tüketimi artarken, özellikle yeni kesilen etlerin tüketimi konusunda dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

Dyt. Tayşi, bayramın ilk günü kesilen etlerin hemen tüketilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bayram haftası ve özellikle bayramın ilk günü hafif bir kahvaltıyla güne başlamak çok önemlidir. Çünkü hafif bir kahvaltı ile başlandığı zaman gün içerisinde yapılacak olan et tüketimlerinin sindirimi daha kolay kılınmış olacak. Kesilen kurban etleri de mümkün mertebe bir gün dinlendirildikten sonra tüketilmelidir. Bunun nedeni ise ilk kesildiği zaman etlerin sert olduğu için sindirimi zorlaştırmasıdır" şeklinde

Diyetisyen Tayşi, sağlıklı bir bayram geçirmek için etin miktarına, pişirme yöntemine ve tüketim zamanına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatarak, bayram sofralarında denge ve ölçünün önemine dikkat çekti.

"Etler pişirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar"

Etin pişirilme yöntemi de sağlık açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Saadet Tayşi, "Etler haşlama, fırın ya da ızgara yöntemiyle pişirilmeli; iyi pişmiş olmasına özen gösterilmelidir. Mangalda pişirme tercih edilecekse, et ile ateş arasında en az 15 cm mesafe bırakılmalıdır. Etin ateşe çok yakın tutulması, yanmasına ve dolayısıyla kanserojen maddelerin oluşmasına neden olabilir. Kebap yapılacaksa kuyruk yağı kullanımı sınırlandırılmalıdır. Fazla miktarda kuyruk yağı, kolesterol seviyelerinde artışa neden olabilir. Kavurma yapılırken ise etin içine ayrıca iç yağ veya zeytinyağı eklenmesine gerek yoktur; etin kendi yağı yeterlidir. Haşlama et tüketilecekse, et suyu bir süre soğutulup üzerindeki yağ tabakası alındıktan sonra tüketilmelidir. Bayram süresince kırmızı et tüketimi ölçülü yapılmalı, yanında mutlaka sebze, yoğurt gibi sindirimi kolaylaştıran gıdalar tercih edilmelidir. Ayrıca bol su tüketilmesi, sindirimi desteklemek açısından önemlidir. Etin sadece lezzeti değil, nasıl pişirildiği ve ne miktarda tüketildiği de sağlığımız için belirleyicidir" diye konuştu.