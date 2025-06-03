Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilere yönelik düzenlenen toplu deneme sınavları kapsamında Başkan Fatma Şahin öğrencileri ziyaret etti.

Hem liselere hem de üniversitelere geçiş sınavına sayılı günler kala bilgilerini ölçme amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen deneme sınavlarının bu yıl 5’incisi düzenleniyor.

Yılın son deneme sınavında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Abdülkadir Konukoğlu Fen Lisesi ve Nuriye Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Şahin öğrencilere başarı diledi.

Şehir genelinde 51 bin 8’inci sınıf, 27 bin 12’nci sınıf öğrencisinin katıldığı sınavlar bu yıl 5 sefer yapıldı. 3 yıldır devam eden deneme sınavlarında öğrenciler durumlarını ölçerek eksik noktalarını tamamlama fırsatı buldu.

Zayıf ve güçlü taraflarınızı bu sınavlarla öğreniyorsunuz

Ziyaretinde öğrencilerle konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sınavlara az kaldığını hatırlatarak, "Şu anda biliyorum ki çok streslisiniz, gerginsiniz. Siz elinizden gelen her şeyi yaptınız, çok çalıştınız. Kim çok çalıştıysa bunun sonucunu alıyor. Bize düşen bu işi kolaylaştırmak. Bu sınavlar sizi kendinizi test etmenizi sağlıyor. Zayıf ve güçlü taraflarınızı bu sınavlarla öğreniyorsunuz. Bundan sonra da sizler çok güzel sonuçlar alacaksınız. Bu şehri ‘Eğitim Şehri’ yapacağız. Kendinize ne olmak istediğinizi sorun ve geleceğinizi planlamada bu cevaplar size yol haritası çizecek" diye konuştu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ise Başkan Şahin ve Büyükşehir Belediyesi’ne eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.