Sivas İl Müftülüğü tarafından Kur’an kursu öğreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, ihtiyaç odaklı ve 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında görev yapan öğreticilere yönelik gerçekleştirildi. İki oturum halinde düzenlenen programda, Müftü Altunkaya öğreticilere görevlerinde başarılar dileyerek Diyanet İşleri Başkanlığının eğitim anlayışı doğrultusunda kurslarda eğitimin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik önemli bilgiler paylaştı.