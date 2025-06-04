Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, ’Girdap’ isimli tiyatro oyunu ile vatandaşlara kumar bağımlılığının zararları anlatıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan ’Girdap’ isimli tiyatro oyunu, izleyicilere kumar bağımlılığının nasıl başladığı ve kötü sonuçlarını anlattı. Kayseri Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen tiyatro oyununa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.