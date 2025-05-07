Kulüpler Satranç Şampiyonası Tekirdağ İl Birinciliği müsabakaları Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonunda Kulüpler Satranç Şampiyonası Tekirdağ İl Birinciliği 67 sporcu ve 5 kulübün katılımıyla gerçekleştirildi. Tekirdağ birincisi olan YOM Satranç Akademisi takımı 27 Temmuz - 3 Ağustos 2025 tarihlerinde Denizli ilinde yapılacak 2024-2025 Sezonu Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonasında Tekirdağ’ı temsil etme hakkı elde etti.

Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğamacı da Kulüpler Satranç Şampiyonasını yakından takip ederek başarılı sporculara ödüllerini takdim etti.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren de yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek, Denizli’de gerçekleşecek Türkiye Satranç Şampiyonasında Tekirdağ’ı temsil edecek takıma başarılar diledi.