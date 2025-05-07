Çorlu İmam Hatip Ortaokulu’nda Bilim Fuarına düzenlendi.

Bilim fuarına katılan davetliler ve öğrencilerle birlikte fuarın açılışını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan sonrasında fuar koordinatörü Fen Bilgisi Öğretmeni Nurcan Karabacak ve emeği geçen öğretmenlere plaketlerini takdim ederek fuarda görev alan ve projelerini sergileyen öğrencileri tebrik etti.

Fuara katılan okul müdürleri, öğretmenler ve misafirlerle birlikte fuar alanını gezerek sergilenen projeleri inceledi ve öğrenci sunumlarını dinledi.