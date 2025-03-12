Konya’nın Kulu ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kulu Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikler sahnelendi. Program, ilk ve orta okul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında birinci olanlara ödüllerin verilmesinin ardından son buldu.

Programa, Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.