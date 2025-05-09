Konya’nın Kulu ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinllikleri çerçevesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Güvenli trafik eğitimi Kulu Anaokulunda gerçekleştirildi. Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Baran, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Koray Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş’ın katıldığı etkinlikte, Kulu Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik jandarma ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri çocuklara yaya veya araçta yolcuyken nasıl davranmaları gerektiği yönünde eğitimler verdi. Trafik güvenliği hakkında bilgi sahibi olunmasının öneminin de anlatıldığı etkinlikte, çocuklar okul bahçesinde trafik jandarma ve emniyet ekiplerinin malzemelerinin tanıtımının yanı sıra, trafik polisi araçlarına binme, tanıma imkanı da buldu.