Konya’nın Kulu ilçesinde eğitim ve öğrenim gören 7 bin 600 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Kulu’da bulunan tüm okullarda eğitim ve öğrenimlerini tamamlayan 7 bin 600 öğrenci karnelerini protokol ve öğretmenlerinin elinden aldı. Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşen törene Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Jandarma Komutanı Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Koray Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş katıldı. Protokol üyeleri çocuklara karnelerini vererek sevinçlerine ortak oldu.