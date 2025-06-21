Samsun’da 9 gün sürecek Kültür Yolu Festivali başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Karadeniz’in incisi Samsun’umuz sadece ülkemize değil dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta, devlet ve özel sektör yatırımlarıyla güçlü bir turizm markası olma hedefi yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun’da başladı. 21-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Samsun Kültür Yolu Festivali açılısı Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

"Samsun, dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta"

Festivalin açılışında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Geçmişten izler taşıyan çok sayıda tarihi ve kültürel mirasının yanında doğal güzellikleriyle de adeta bir açık hava müzesi olan Karadeniz’in incisi Samsun’umuz sadece ülkemize değil dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta, devlet ve özel sektör yatırımlarıyla güçlü bir turizm markası olma hedefi yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Samsun’umuzda gastronomiden turizm tesislerine, ulaşımdan konaklama ve personel kalitesine kadar turizm için attığımız ve atacağımız her adımla turist sayımızı, misafir sayımızı ve turizm gelirlerimizi her geçen yıl daha üst seviyelere de çıkarmayı hep beraber hedefliyoruz. Bu hedeflerimizle bir bütünlük oluşturacak şekilde Samsun’umuzun bu yıl da kültür, tarih ve sanatı aynı potada eriterek özellikle kültür turizmimize büyük bir ivme kazandıracağına inandığımız uluslararası bir kültür-sanat markası olan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin rotasında bulunmasından büyük bir heyecan, gurur ve onur duyduğumuzu da özellikle huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 9 gün boyunca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da adeta bir kültür sanat şöleni yaşatacak bu önemli organizasyonun Samsun’umuzun kültür ve sanat ortamına da büyük bir canlılık katacağına, ziyaretçilerimizin festival süresince Samsun’umuzun tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinde eşsiz bir deneyim yaşama imkanına kavuşacağını da özellikle ifade etmek istiyorum. 7’den 70’e herkesi Samsun Kültür Yolu Festivali’ne katılmaya, hem festival süresince hem de sonrasında yıl boyunca şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmeye, yöresel lezzetlerini tatmaya ve unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"426 etkinlik gerçekleşecek"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise "Samsun, bu yıl da 9 gün boyunca festivalimize ev sahipliği yapacak. Samsun’da 39 farklı noktada 426 etkinlik gerçekleşecek. Bugün başlayıp 29 Haziran Pazar gününe kadar konserler, sergiler, söyleşiler, sahne performansları ve her yaşa uygun etkinlikler Samsunlu hemşehrilerimizle buluşacak" diye konuştu.

İlk gün etkinlikleri

Festival kapsamında 40 farklı noktada tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Festivalin açılış günü programında ilk olarak katılımcılar Erkan Doğanay’a ait "Minyatürlerle Samsun" ve "Anadolu Masal Yolu-Anlatımlı Masal Sergisi" ziyaret etti. Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi’nde Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından hazırlanan "Türkiye’nin Minyatürleri", "Yaşayan Miras: Bafra Zembili", "Kadim Toprak" ve "Gelenek Miras" sergileri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca dijital minyatür uygulaması, "Türkiye’nin Ustaları" belgesel gösterimi ve Murat Kurt’un "İskender Pala Romanlarından Kelimeler ve Renkler" adlı resim sergisi de ilgiyle izlendi. Akabinde katılımcılar Samsun Müzesi’ne geçti. Burada Bihter Türkan Ergül’ün "Antik Çağdan Günümüze Koku Yolculuğu" sergisi ile birlikte "Her Çağda Çocuk Olmak", "Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri" ve "Atatürk’ün Samsunu: Atatürk’ün Sözlerinde Zamanın İzleri" adlı sergiler ziyaret edildi.

Açılış gününde sanat ve kültür dolu anlara sahne olan festival, 29 Haziran’a kadar Samsun’un farklı noktalarında yüzlerce etkinlikle devam edecek.

Festivalin açılışına AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.