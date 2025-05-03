Bilimsel, akademik araştırma ve uluslararası değişim programları alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Girne Üniversitesi ile pilotaj eğitimi başta olmak üzere çeşitli akademik alanları kapsayan iş birliği protokolüne imza attı.

KTO Karatay Üniversitesi ile Girne Üniversitesi arasında akademik iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir protokole imza atıldı. Girne Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen imza töreni, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ile Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

"Protokolümüz, her iki üniversite için de çok değerli kazanımlar sağlayacak"

Protokol töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, iş birlikleri dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirtti. Rektör Ortaç, "İki köklü ve vizyon sahibi üniversitenin bir araya gelerek imza attığı bu önemli iş birliği protokolünün heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Özellikle pilotaj eğitimi başta olmak üzere birçok akademik alanda bilgi ve tecrübe paylaşımını içeren bu protokolün; öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve her iki üniversite için çok değerli kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Girne Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, karşılıklı akademik destek sağlayacak, aynı zamanda bilimsel araştırmalar alanında da ortak projelere imza atacağız" şeklinde konuştu.

"Güçlerimizi birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz"

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da "KTO Karatay Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol, sadece kurumlarımız arasında bir akademik iş birliği değil; aynı zamanda ortak hedefler doğrultusunda geleceği birlikte inşa etme iradesinin güçlü bir yansımasıdır. Protokol kapsamında hem eğitim hem de araştırma alanlarında verimli ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz. İş birliğimiz çerçevesinde, eğitim programlarının geliştirilmesinden uygulamalı eğitim süreçlerine kadar birçok alanda birlikte çalışacağız" dedi.

Tören, protokolün imzalanması, hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.