Konya Ticaret Odası'nda (KTO) Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları devam ediyor. Son olarak KTO 9. Alışveriş Merkezleri, Süpermarket ve Bakkallarda Yapılan Perakende Ticaret Meslek Komitesi İstişare Toplantısı KTO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, sektörel sorunları çözmek, görüş ve öneriler üzerinde fikir alışverişinde bulunmak adına istişare toplantılarının verimli geçtiğini söyledi. Dünya ekonomisinin çok zorlu bir süreçten geçtiğine değinen Başkan Öztürk, Türkiye'nin buna rağmen üretim gücü, sanayi altyapısı ve girişimcilik kapasitesiyle bu süreci dirençli şekilde yönetmeye devam ettiğini dile getirdi. Konya'nın da bu süreçte üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Öztürk; 'Şehrimiz sanayisi, tarımı, ticareti ve girişimcilik kültürüyle Anadolu'nun üretim üslerinden biri olmayı sürdürmektedir. Özellikle nisan ayında elde ettiğimiz ihracat rakamları, Konya iş dünyasının azmini ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Konya ihracatı; makine, otomotiv yan sanayi, savunma sanayi, gıda ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde güçlü performansını sürdürmektedir' dedi.

'İş aleminin yanında olmaya devam edeceğiz'

Perakende ticaret sektörünün ekonominin en stratejik alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, 'Sektör doğrudan tüketiciye ulaşan, vatandaşımızın günlük hayatına temas eden ve özellikle gıda arzı açısından kritik öneme sahiptir. Alışveriş merkezleri, süpermarketler ve bakkallar; yalnızca ticari işletmeler değil, aynı zamanda tedarik zincirinin son halkasını oluşturan hayati yapılardır. Enflasyonla mücadele sürecinde de sektörünüz büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Fiyat istikrarının sağlanması, ürün arzının kesintisiz sürdürülmesi ve tüketicinin korunması açısından sektörümüzün dengeli şekilde işlemesi son derece önemlidir' ifadelerini kullandı. Konya Ticaret Odası olarak iş aleminin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Öztürk, çözüm odaklı çalışmaların süreceğini bildirdi.

Meslek Komitesi adına konuşan KTO Meclis Üyesi Ali Kaya da, yapılan toplantıdan dolayı Başkan Öztürk'e teşekkür etti. Kaya, komite olarak sektörel sorunların çözümü için çalıştıklarını söyledi. Konuşmaların ardından KTO Üyelerine söz verilerek soru, talep ve önerileri dinlendi.