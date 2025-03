Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya AB Bilgi Merkezi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, İş’te Kadın Söyleşisi gerçekleştirildi.

KOMEK Kurs Merkezi’nde düzenlenen programda, toplumun her alanında yer alan kadınların iş hayatında daha da güçlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. AB Türkiye Delegasyonunun desteğiyle düzenlenen etkinlikte Konya Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Zübeyde Yılmaz, KOMEK Kooperatif Başkanı Sacide Can Bakacak, Selçuk Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Altunsu Sönmez, TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Esra Erkuş ve Myreason Dış Ticaret ve Danışmanlık Şirketi Kurucusu Nazlı Şahin, kadınların sanayiden iş hayatına, akademik hayattan gündelik yaşamına değin birçok konuda tecrübelerini paylaştılar.

Hacı Sadık KOMEK Kurs Merkezi’nde düzenlenen programda ilk olarak konuşan KOMEK Kooperatif Başkanı Sacide Can Bakacak, Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulun KOMEK’lerin eğitimin üretime dönüştüğü kurumlar olduğunu söyledi. KOMEK’lerle tüm kadınlara ulaşmayı amaçladıklarını aktaran Bakacak, "Bir kadın kooperatifi olarak KOMEK’lerde üretilen ürünlerin satışını sağlamak, engelli vatandaşları istihdam etmek, dezavantajlı gruplara ulaşmak ve özellikle yabancıları üretim sürecine dahil etmek üzere kurulmuş bir kooperatifiz. 2015 yılından itibaren atölyeleşmeye başladık. Atölyelerimiz Konya geneline dağıldı ve her ilçede varız. Her kadına ulaşabilmek için böyle bir yapı oluşturuldu. Sanayicilerimizin, iş insanlarımızın iş kıyafetlerini, tekstil gruplarını ve hediyelik ürünlerini üretebilecek kapasitedeyiz. KOMEK kadınları olarak bu iş birliğine hazırız" dedi.

"Sağlıklı toplumların temelinde kadın vardır"

Daha sonra konuşan Selçuk Üniversitesi Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Özlem Altunsu Sönmez, kadınların hayatın her alanında olduğunu, sağlıklı toplumun temelinde de kadının bulunduğunu ifade etti. Sağlıklı toplumların sağlıklı ailelerden oluştuğunu, sağlıklı ailelerin de içinde sağlıklı kadınların var olduğu ailelerden meydana geldiğini aktaran Sönmez, "Sağlıklı çocuklarınız olsun istiyorsanız, onların sağlıklı anneleri olsun. Burada fiziksel bir sağlıktan değil, mental bir sağlıktan bahsediyoruz. Kadın mutlu olduğunda orayı bir çiçeğe çeviriyor, orada harika şeyler üretiyor, evin mutluluğunu sağlıyor. Bir nesil sonrası bu çocukların bizim geleceğimiz olduğunu bildiğimiz için bütün çocukların sağlıklı ailelerde sağlıklı toplum oluşturmak adına temel yapmasını diliyoruz" diye konuştu.

AB’nin mali desteğiyle Türkiye’de kadın girişimciliğinin teşvik edildiğini, kayıtlı kadın istihdamının artırıldığını ve kadına yönelik şiddetle mücadelede somut adımlar atıldığını kaydeden Sönmez, yapılan tüm bu çalışmalara rağmen hem AB ülkelerinde hem de Türkiye’de kat edilmesi gereken önemli bir yol olduğuna dikkat çekti. Sönmez, "Örneğin, AB’de kadınların iş gücüne katılım oranı yaklaşık yüzde 68 seviyesinde olmasına rağmen, teknoloji ve mühendislik gibi alanlarda kadın temsili hâlâ düşük. Türkiye’de ise kadın istihdam oranı yaklaşık yüzde 30 olup, bu oranın artırılması için projeler geliştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Kadının toplumda daha fazla görünmesini sağlayacak projeler üretiliyor"

TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyesi Esra Erkuş ise, kadının toplumda daha fazla görünmesi gereken bir dönemden geçildiğini söyleyerek, bu alanda kendilerinin de birçok çalışma yaptıklarını aktardı. Kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Erkuş, şunları söyledi: "Tüm dünyada, kadının varlığıyla, duruşuyla çok daha fazla güçlenmesi, bulunduğu yerde konumlandırılması ve güçlü konumunun ön plana çıkarılmasına ihtiyaç duyduğumuz yıllardan geçiyoruz. TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu olarak biz de, kadını güçlendirmek adına, kadın istihdamını, kadın eğitimini, kadının üretebilirliğini desteklemek için canla başla çalışıyoruz. Üretebildiğimiz tüm projeleri üretip, hem şehrimiz hem de ülkemiz için kadının olduğu her işte olacağız."

"Kadınlar büyük başarı hikayeleri yazıyor"

Son olarak konuşan Myreason Dış Ticaret ve Danışmanlık Şirketi Kurucusu Nazlı Şahin de, kadınların sevgi dolu bir anne olma, toplumda bir iz bırakma ve her gün yeni zorlukla başa çıkma hikayesi yazdığını söyledi. Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: "Kadınlar, farklı söylemlerle şekillendirilmeye çalışıldıkları durumlardan hep bir sessizlikle çıkmayı başardı. Toplumun her alanında önemli görevler üstlenirlerken, bazen emeği göz ardı edildi. Ancak bugün kadınlar çalışma hayatının her alanında varlıklarını hissettiriyor ve daha fazlasını hak ediyor, talep ediyor. Kadınlar tüm zorluklara rağmen, kendilerine biçilen rollerin ötesine geçerek, dünyayı değiştiren projelerde ve yönetim kurullarında yer almaktadır. Kadının iş gücüne katkısı sadece iş yerinde değil, toplumda da büyük bir etki oluşturuyor. Çünkü kadınlar sadece kazanç sağlamakla kalmaz, başkalarına da ilham verir."

Panelin sonunda KOMEK çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına, çiçek ve hediyeler takdim edildi.

AB, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artıran projeleri destekliyor

Programı finanse eden AB Türkiye Delegasyonu tarafından da şu mesaj verildi: "Kadın hakları, Avrupa Birliği’nin temel değerlerinden biridir. AB, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasi hayata tam katılımını sağlamak için hem kendi içinde hem de küresel ölçekte aktif çalışmalar yürütmektedir. Türkiye de bu alanda AB ile önemli bir iş birliği içindedir. AB’nin mali desteği ile Türkiye’de kadın girişimciliği teşvik edilmekte, kayıtlı kadın istihdamı artırılmakta, kadın hakları için mücadele eden sivil toplum örgütleri güçlenmekte ve kadına yönelik şiddetle mücadelede somut adımlar atılmaktadır. AB ve Türkiye arasındaki iş birliği büyük önem taşıyor. AB, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artıran projeleri destekleyerek, Türkiye’de binlerce kadının güçlenmesine katkı sağladı. Aynı şekilde, Türkiye’de yürütülen başarılı projeler ve iyi uygulamalar da AB ülkeleri için ilham kaynağı olabiliyor."