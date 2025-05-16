Kredi kartı Bonus, 25’inci yılını 18 milyon kullanıcısıyla kutluyor.

Garanti BBVA’nın çıktığı ilk günden itibaren ödeme sistemlerinde yeni bir devir başlatan kredi kartı Bonus, 25’inci yaşını kutluyor. Yapılan açıklamaya göre, 2000 yılında Türkiye’nin ilk harcadıkça kazandıran kredi kartı olarak kullanıma sunulan Bonus, geçen çeyrek asırda sadece bir kart değil, aynı zamanda bankanın liderliğinde geliştirilen çok bankalı bir platforma dönüştü. Bugün 8 farklı banka ile birlikte toplamda 18 milyon kişi tarafından kullanılan kredi kartı, 25’inci yılında Türkiye’de kredi kartı kullanan her 3 kişiden birinin cüzdanında yer alıyor. Bonus kullanıcıları, Türkiye genelinde 600 bini aşkın üye iş yerinde her gün milyonlarca işlem gerçekleştiriyor. En fazla harcama market, akaryakıt ve giyim sektörlerinde yapılırken, kazanılan bonuslar da ağırlıklı olarak akaryakıt, market ve e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerde kullanılıyor.

Dijitalde öncülerden, her zaman kullanıcı dostu

Kredi kartı hakkında şu açıklama yapıldı: ’’Bonus’un dijital başarı hikâyesinin merkezinde, Garanti BBVA’nın geliştirdiği mobil cüzdan uygulaması BonusFlaş yer alıyor. 20 milyondan fazla indirilen uygulama, yılda 100 milyonun üzerinde kampanya katılımına aracılık ederken, kullanıcıların hayatına dokunan bir dijital asistan olarak konumlanıyor. Bonus kullanıcıları, GarantiPay ile e-ticaret ödemelerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirirken; fiziki alışverişlerde QR ve mobil temassız özellikleri sayesinde cüzdan taşımadan alışverişin özgürlüğünü yaşıyor. Bir önceki yıla göre yüzde 66 oranında artış gösteren internet alışverişi ile Bonus dijital liderliğini bir kez daha tescilledi.

9 kez ‘En Sevilen Kredi Kartı’ seçildi

Sunduğu yenilikçi çözümlerle sadece sektörel başarı değil, marka sadakati açısından da öne çıkan kredi kartı; Türkiye’nin Lovemark’ları araştırmasında üst üste 9 kez "En Sevilen Kredi Kartı" seçildi. Kredi kartı, ‘Türkiye’nin En İtibarlı Kredi Kartı’ unvanını da elinde tutuyor.

Güvenlikte teknolojik ilkler

Bonus, kullanıcı deneyimini ileri taşırken, ödeme güvenliğinde de öncü adımlar attı. 2024 yılında kullanıma sunulan Bonus Platinum Biyometrik Kredi Kartı, kullanıcıların tüm tutarlardaki ödemelerini yalnızca parmak iziyle, şifresiz ve hızlı şekilde yapmalarına olanak tanırken; 2025’te devreye alınan Bonus Platinum Dinamik Kredi Kartı, kartın arka yüzünde yer alan dijital ekranda saatte bir değişen CVV kodu ile internet alışverişlerinde üst düzey güvenlik sağlıyor.

Türkiye’nin ilklerine imza atan kredi kartı

Kredi kartı, 25 yıllık yolculuğu boyunca Türkiye’nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartı, ilk sanal kartı ve sanal POS’u, ilk şeffaf kartı, ilk temassız kartı, ilk çevreci kartı ve ilk dijital cüzdanı gibi sayısız yeniliği kullanıcılarıyla buluşturdu. Bonus, kendine özgü yeşil peruğu, akılda kalan Bonus markasına özgü reklam jingle’ı ve ünlü reklam yüzleriyle sadece bir finansal ürün değil, aynı zamanda Türkiye’de kültürel bir ikon haline geldi.’’

"Bonus’u Türkiye’nin en sevilen ve en itibarlı kredi kartı olarak benimseyen tüm müşterilerimize yürekten teşekkür ediyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Bonus’un 25’inci yılına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bonus, 25 yıldır sadece bir kart değil, bir ödeme ekosistemi olarak hayatımızda yer alıyor. Birçok ilke imza atarak her 3 kişiden birinin cüzdanına girmeyi başaran Bonus’un tekil kullanıcı sayısı 11 milyonu aşmış durumda. Banka olarak, müşteri beklentilerini karşılamakla yetinmeyip aşmak için müşteri odaklı yaklaşımımızı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. En önemli önceliklerimiz arasında, müşterilerimizin hayatında onlara hem duygusal hem de fonksiyonel açıdan destek veren bir eşlikçi olmak, her temas anında fark yaratan, değer katan ve eşsiz bir deneyim sunmak yer alıyor. Bunun için yalnızca finansal ürünler değil, hayatlarına katma değer sağlayacak, dijital ve insani unsurları birleştiren, inovatif ve kişiselleştirilmiş çözümler geliştiriyoruz. Bonus’un ulaştığı bu başarının arkasında da Garanti BBVA’nın teknolojiyi ve müşteri ihtiyaçlarını merkeze alan yapısı var. Çeyrek asır boyunca Bonus ayrıcalıklarına değer veren, onu Türkiye’nin en sevilen ve en itibarlı kredi kartı olarak benimseyen tüm müşterilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Yenilikçi teknolojilerimiz, hizmetlerimiz ve kampanyalarımızla Bonus’luları mutlu etmeye devam edeceğiz."