Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu başkanlığında valilik, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) işbirliğiyle, tarih ve doğayı buluşturan önemli bir turizm projesi hayata geçiriliyor.

Lidya Kralı Gyges tarafından M.Ö 7. yüzyılda inşa edilen ve Efes’ten Ninova’ya kadar uzanan 2 bin 500 kilometrelik antik kral yolunun Diyarbakır sınırlarında yer alan kısmı turizme kazandırılacak.

351 kilometrelik rotalar oluşturuldu

Proje kapsamında, Diyarbakır merkez ilçelerinin yanı sıra Eğil, Ergani, Çınar, Çermik ve Çüngüş ilçeleri ile bağlı köyleri de içine alan toplam 351 kilometrelik yürüyüş rotaları belirlendi. 2024 yılında başlayan çalışmalarda, yolun kültürel ve tarihi önemi göz önünde bulundurularak haritalama ve tescil süreçleri tamamlandı. Rotalar, ticaret, ibadet, göç ve keşif gibi amaçlarla tarihin farklı dönemlerinde kullanılan bu antik yolda tarihe dokunma fırsatı sunacak.

Uluslararası standartlara uygun işaretleme ve tanıtım

Projenin ikinci etabında, uluslararası standartlara uygun tabelalandırma ve işaretleme çalışmaları 2025 yılı içerisinde tamamlanacak. Ayrıca, kral yolunun bilinirliğini artırmak ve bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla kapsamlı tanıtım ve markalaşma çalışmaları yürütülecek. Bu süreçte şehrin tüm paydaşlarının desteğiyle Diyarbakır, kültür ve doğa turizminin yeni adresi olmayı hedefliyor.

Tarihi ve kültürel değerler turizme açılıyor

Diyarbakır kral yolu rotasının, yalnızca bir yürüyüş parkurundan ibaret olmadığı, aynı zamanda ziyaretçilerine tarih, kültür ve doğanın bir arada olduğu bir deneyim sunacağı belirtildi. Bu projenin hayata geçirilmesiyle bölge ekonomisine katkı sağlanması, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı bildirildi.

Tarihi bir geçmişe sahip kral yolunun, Diyarbakır’da turizme kazandırılması ile şehir, bölgesel ve ulusal düzeyde turizm çeşitliliğine önemli bir katkı sunacağının hedeflendiği belirtildi.