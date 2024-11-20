Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Koza Buluşmaları” etkinliğinde, ödüllü yazar Şebnem İşigüzel Türkiye’nin 100 yıllık tarihini kurgusal bir perspektifle ele aldığı son romanı “Memoria” ile edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi’nin edebiyatseverleri, yazarlarla buluşturan "Koza Buluşmaları" etkinliği bu kez Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Şebnem İşigüzel’i ağırladı. Görükle Mahallesi’ndeki Koza Kütüphanesi’nde gerçekleşen ve edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide İşigüzel, Hakan Akdoğan moderatörlüğünde son romanı “Memoria” üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Türkiye’nin yüzyıllık geçmişini Memoria romanında kurgusal bir şekilde yeniden yorumlayan Şebnem İşigüzel, romanın yazım sürecinde zaman ve fizik kavramları üzerine kapsamlı bir araştırma yaptığını dile getirdi. Zamanın ikili yapısını keşfetmekten ve bunu yazmaktan büyük keyif aldığını dile getiren İşigüzel, “Orta Çağ’da cehennemin tanımı geçmişi unutup şimdide yaşamaktı. Günümüzün mottosu ise anda kalmak. Ancak insan hatırlamak için yaşıyor. Hatırlamak, yaşamanın yerini alıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde zaman gerçekten hızlandı. Hızlı bir unutuşa doğru gidiyoruz. İnsanların nereden baktığına bağlı olarak gerçek değişiyor” dedi.

Yazarlık deneyimlerini de paylaşan İşigüzel, düzenli olarak okuma ve yazma pratiği yaptığını aktardı. Karakterlerini oluştururken kendi yaşamından çok fazla malzeme kullanmadığını vurgulayan yazar, "Yazmak bir oyun. Sonsuz bir oyun ama yine de sevgi, adanmışlık ve sebat istiyor. Bir aktör ya da aktris için karakter neyse yazar için de benzer bir durum söz konusu. Ben karakterlerime en fazla duygu verebilirim. Zaten bu detaylarla hikayelerdeki kahramanlar büyüyor" dedi.

Söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan ödüllü yazar Şebnem İşigüzel, son romanı Memoria’yı okurları için imzaladı.