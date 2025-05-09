Muğla’nın Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen bir ameliyatta, hastanın safra kesesinden 491 adet taş çıkarıldı.

Safra kesesi şikayetiyle hastaneye başvuran Halil Kösoğlu’nun yapılan muayenesinin ardından safra kesesi ameliyatına alınmasıyla birlikte ender rastlanan bir tablo ortaya çıktı. Ameliyat sırasında hastanın safra kesesinden tam 491 adet taş çıkartıldı. Laparoskopik yöntemle yapılan başarılı operasyon, hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Ekber Öztürk tarafından gerçekleştirildi.

Dr. Öztürk, yaptığı açıklamada, "40 yıllık meslek hayatımda bu kadar fazla taşla karşılaştığım bir başka vaka olmadı. Bu, benim için de oldukça sıra dışı bir durumdu," ifadelerini kullandı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılacak son kontrollerin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Köyceğiz Belediyesi’nde görev yapan Halil Kösoğlu ise, "Beni sağlığıma kavuşturan Genel Cerrahi Uzmanı Ali Ekber Öztürk’e ve Köyceğiz Devlet Hastanesi personellerine sonsuz teşekkür ederim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.