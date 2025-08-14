Burdur’un merkeze bağlı Aziziye köyünde, hafta sonu gerçekleşen düğün, adeta kültürel bir gösteriye dönüştü. Gelin ve damadın etrafında toplanan köylüler, aynı anda Serenler Zeybeği, Avşar Zeybeği ve Teke Zortlatması oynayarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Aziziye köyünde 9 Ağustos’ta Kemal ve Ayşenur Kozak çiftinin düğünü için köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, meydanı büyük bir halk oyunu sahnesine çevirdi. Her yıl düzenlenen Yörük Şenlikleriyle bilinen köyde, bu kez düğün töreni geçmişten günümüze uzanan Burdur kültürünün renkli bir yansıması oldu. Köy meydanında birbiriyle uyum içinde dans eden köylüler, büyük bir ahenk ile ritme eşlik etti. Çocuk, genç ve yaşlıların bu görsel şölenine, davetliler de coşkuya alkışlarıyla katıldı.