Kocaeli'de ortak kullanım alanı olan köy fırınları yürütülen çalışmalarla tek tek elden geçirilerek yenileniyor. Kullanışlı hale getirilen fırınlar, geleneksel lezzetlerin ve komşuluk kültürünün yaşatılmasına katkı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ortak kullanımda olan köy fırınlarını tek tek elden geçiriyor. Geleneksel lezzetlerin pişirildiği bu alanlar, yapılan bakımlarla yeniden kullanıma hazırlanıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda bakım ve onarım faaliyetleri Tesisler Şube Müdürlüğü'ne bağlı A Takımı ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ekipler, fırınların yıpranan bölümlerini yenileyerek daha güvenli ve verimli hale getiriyor. 'Köylere Fırın Projesi' ile daha önce inşa edilen ve zamanla yıpranan fırınlar tek tek yenileniyor. Çalışmalar ile birlikte fırınlar hem daha güvenli hem de daha kullanışlı hale geliyor.

Kırsalda ortak kullanım alanı

Çalışmalar kapsamında fırınların iç kubbesi ve bacası kontrol ediliyor. Dış yüzeylerde boya ve koruyucu işlemler uygulanırken, ahşap bölümler de yenileniyor. Fırınların çevresinde yapılan küçük düzenlemelerle kullanım alanı daha rahat hale getiriliyor. Özellikle bayram, düğün ve cenaze gibi kalabalık organizasyonlarda aktif olarak kullanılan köy fırınları; ekmek, pide ve börek gibi birçok ürünün aynı anda pişirilmesine imkan sağlıyor. Büyükşehir belediyesi hem yeni fırınlar kazandırmaya hem de mevcut fırınların bakımını düzenli olarak sürdürmeye devam edecek.

Kırsal mahallelerde vatandaşların ortak kullanımına sunulan köy fırınları, yalnızca yemek pişirme ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda komşuluk kültürünün ve geleneksel yaşamın da yaşatılmasına katkı sağlıyor.