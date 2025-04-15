Kosova Başbakanı Albin Kurti, milletvekili olarak yemin etmek üzere başbakanlık görevinden resmen istifa etti.

Kosova’da 9 Şubat’ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından mecliste ilk oturum gerçekleştirildi. Başbakan Albin Kurti, 9’uncu yasama döneminde milletvekili olarak yemin edebilmek üzere başbakanlık görevinden istifa etti. Kurti istifa mektubunda, "Hükümetimiz, 23 Mart’tan itibaren 4 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından görevini geçici hükümet olarak sürdürmektedir. Anayasa ve yürürlükteki yasalara uygun olarak 27 Mart 2025 tarihinde verdiğim ve Kosova Merkezi Seçim Komisyonu tarafından kabul edilen beyanım doğrultusunda bugün, kabinemle birlikte istifamızı sunmuş bulunuyoruz. Kosova Meclisi’nin 9’uncu yasama döneminde milletvekili olarak yemin edebilmem amacıyla yürütme görevimden istifamı resmi olarak sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Meclisin ilk oturumu yarıda kesildi

Diğer yandan Kosova Meclisi’nin genel seçimlerden yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştiği ve milletvekillerinin yemin etmesi beklenen oturum, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle yarıda kesildi. Başbakan Kurti’nin ve milletvekili seçilen bakanların istifalarına dair belgelerin zamanında sunulmadığını savunan muhalifler, Mazbata Doğrulama Komisyonu’nun milletvekillerinin mazbatalarına ilişkin raporunu reddetti. Kabulü için 61 oy gereken rapor, sadece 51 milletvekilinin destek vermesi nedeniyle meclisten geçemedi. Mecliste yaşanan kriz, prosedüre ilişkin bir oylamada başarısız olunması nedeniyle ülkeyi siyasi açıdan istikrarsız bir dönemin beklediği endişesine neden oldu.

Siyasi durum

Kosova’da 9 Şubat’ta gerçekleştirilen genel seçimleri Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) ilk sırada tamamlamış, iktidar partisi 120 üyeli mecliste 48 sandalye elde etmişti.