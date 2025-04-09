İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken gerçekleşen kaza anı, çevredeki iş yeri kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Akçay Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Onur Türkol (27) idaresindeki 35 CJZ 286 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan genç sürücü için olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Türkol, ağır yaralı olarak ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde aracın ağaca süratli bir şekilde çarptığı, kazayı gören bir taksi sürücüsünün de aracını sağa çekip yardım ettiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.