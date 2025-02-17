İstanbul’da düzenlenen Anadolu Karate Ligi, 72 kulüpten 1238 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Turnuvaya katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, madalyalarla döndü.

Sultanbeyli Belediyesi Spor Salonu’nda 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonu, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ve çok sayıda spor sever takip etti. Müsabakalara sporcuların aileleri de yoğun ilgi gösterdi.

Madalyalar Körfez’e

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri de organizasyona katılarak başarıyla mücadele etti. Leylanur Yıldırım ümitler 47 kiloda, Zeynep Edanur Kırbıyık gençler 59 kiloda ve Hilmi Metehan Toker yıldızlar 45 kiloda üçüncü, Esmanur Hümeyra Eraslan ise ümitler 54 kiloda şampiyon olarak madalya kürsüsüne çıkmayı başardı.

Öte yandan illerde düzenlenen liglerin önemine vurgu yapan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, "Sporcuların tecrübe kazanması açısından bu tür organizasyonlar büyük bir fırsat sunuyor" dedi.