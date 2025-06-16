Körfez’de Taşköprü ve Çoban Geçidi Kanyonu’nda sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi’nin hayata geçirdiği sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor. Bu haftaki rota, tarihi dokusuyla öne çıkan Taşköprü ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Çoban Geçidi Kanyonu oldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı yürüyüşe; sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, gençler ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Sabah saatlerinde bir araya gelen katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde ısınma hareketleriyle etkinliğe başladı. Ardından yaklaşık 10 kilometrelik doğal parkurda yürüyüş gerçekleştirildi. Doğayla iç içe geçen bu yürüyüş, katılımcılara hem fiziksel aktivite hem de zihinsel dinginlik sundu.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Şener Söğüt, yürüyüşlerin yalnızca bireysel sağlık açısından değil, toplumsal farkındalık için de önemli olduğunu vurguladı. Şener Söğüt, "Sağlıklı yaşam, bireyin değil toplumun sorumluluğudur. Körfez Belediyesi olarak hemşehrilerimizi aktif yaşama teşvik etmeye devam ediyoruz. Doğada, temiz havayla atılan her adım, bedenimize, ruhumuza ve geleceğimize yapılan büyük bir yatırımdır. Katılım sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.