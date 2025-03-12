İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anlamlı bir programla Körfez’de kutlandı.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programı öncesinde, fuaye alanında kurulan resim sergisi gezildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, şiir ve türkülerle zenginleştirilen tiyatro gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, salondakiler tarafından tam not alırken, hafta boyunca düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaket takdim edildi.

Programa; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Üsteğmen Ali Uysal, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.