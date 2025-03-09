Konya’nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından üzerinde 24 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.G.’nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada üzerinden 24 adet uyuşturucu hap çıkan A.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.