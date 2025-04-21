Konya’da gençler arasında çıkan tartışmada 17 yaşındaki genci silahla vurarak yaralayan 16 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi’nde bulunan Ravza Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.V. (17) ve F.Ü. (16) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ü. parkın yanında çalıştığı iş yerinden silah alarak H.V.’yi bacağından vurdu. Yaralı genç ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonrası kaçan şüpheli F.Ü. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı H.V.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.