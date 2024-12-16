Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan; Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı, Konya Panorama Müzesi, Depo No: 4 gibi tarihi ve turistik mekanlar Şeb-i Arus haftasında Konya’ya gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan müzeler, Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya’ya gelen misafirlerden yoğun ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın, Hz. Mevlana’nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında çok yoğun günler yaşadığını belirterek, Türkiye’den ve dünyadan on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Hz. Mevlana’nın “Gel” felsefesine uygun bir misafirperverlikle karşılanan ziyaretçilerin, şehrin farkı bölgelerinde bulunan kültürel mekanlara da yoğun ilgi göstermesinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

“KONYA’NIN ZENGİN GEÇMİŞİNİ YAKINDAN TANIMA İMKANI SUNUYOR”

“Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize kazandırdığımız; Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Büyükşehir Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi, Darülmülk Sergi Sarayı, Konya Panorama Müzesi, Depo No: 4 başta olmak üzere Konya’da bulunan diğer müzeler, Selçuklu başkenti Konya’ya gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi ve kültürel mirasımızı en güzel şekilde yansıtan bu eserler, bu anlamlı haftada şehrimizi ziyaret eden misafirlere Konya’nın zengin geçmişini ve manevi atmosferini daha yakından tanıma imkanı sunuyor. Çatalhöyük’ten Selçuklu eserlerine, Hz. Mevlana’nın öğretisinden modern sunum tekniklerine kadar geniş bir yelpazeyi içinde barındıran bu mekanlar, Konya’mızın kültürel turizmine değer katıyor.”

“KONYA, MEVLANA’NIN HOŞGÖRÜ VE SEVGİ ANLAYIŞINI TEMSİL EDEN BİR ŞEHİR”

Başkan Altay, Mevlana’yı anma törenlerinin sadece manevi bir buluşma olmadığını, aynı zamanda Konya’nın uluslararası arenada tanıtımı için büyük bir fırsat sunduğunu da vurgulayarak, “Konya, Mevlana’nın hoşgörü ve sevgi anlayışını temsil eden bir şehir. Bu değerleri yansıtan mekanlarımız ve etkinliklerimizle, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz. Amacımız, Konya’nın bu güçlü manevi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak. Tüm Mevlana dostlarını Konya’mızın değerlerini keşfetmeye davet ediyoruz” diye konuştu.