Konya’nın Kulu ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kanadı kırık bayağı peçeli baykuş, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerini tarafından tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Kozanlı Mahallesinde İsmail Filik, alışveriş yaptıktan sonra evine giderken kanadı kırık bayağı peçeli baykuşu fark etti. Baykuşu bir kutuya koyarak eve götüren Filik, Konya Doğa koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak konu hakkında bilgi verdi. Kısa sürede verilen adrese gelen yetkililer tarafından baykuş koruma altına alındı. İsmail Filik’in duyarlılığı için teşekkür eden yetkililer, baykuşun tedavisi sonrasında doğaya bırakacaklarını belirtti.