Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya’nın en büyük kapalı tenis kortu olma özelliğine sahip Karatay Tenis Kortu’nu ziyaret etti. Tesiste spor yapan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kılca, Karatay’ın spor altyapısına yapılan yatırımlarla her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve kısa sürede tenis tutkunlarının uğrak noktası haline gelen Karatay Tenis Kortu, modern mimarisi ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor. Her yaştan sporseverin ilgisini çeken tesis, sağladığı imkanlarla Konya’nın spor hayatına değer katıyor.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA MODERN TESİS

Ulubatlıhasan Mahallesi’nde bulunan Tenis Kortu; üç adet uluslararası standartlara uygun tenis kortu, soyunma ve dinlenme odaları, kafeterya ve teras alanıyla ziyaretçilerine hem konforlu hem de modern bir spor deneyimi sunuyor. Tesis, hem profesyonel hem de amatör sporcular için ideal altyapısıyla öne çıkıyor.

GELECEĞİN SPORCULARI KARATAY’DA YETİŞİYOR

Karatay Tenis Kortu yalnızca bugünün sporcularına değil, geleceğin yetenekli sporcularına da ev sahipliği yapıyor. Özellikle çocuklar ve gençler için sunulan imkanlarla, sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlayan tesis; sporu bir yaşam biçimi haline getirmeyi hedefliyor.

BAŞKAN KILCA TESİSİ ZİYARET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Tenis Kortu’nu ziyaret ederek tesiste spor yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Sporcularla sohbet eden Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak, sadece bugünün değil yarının da güçlü ve sağlıklı bireylerini yetiştirmek adına spora büyük önem veriyoruz. Karatay’ımızı sporun en güzel tesisleriyle donattık. Tenis Kortumuzda oluşturduğumuz modern altyapı, uzman eğitmenler eşliğinde verilen antrenmanlar ve düzenli spor programları sayesinde gençlerimiz fiziksel olarak gelişirken; disiplin, özgüven ve hedef odaklı çalışma gibi hayat boyu onlara eşlik edecek kazanımları da elde ediyorlar. İnşallah buradan yetişen çocuklarımızı hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda gururla izleyeceğiz. Spor ve gençlik yatırımlarımız, özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine büyük katkı sağlıyor. Spor Karatay’da bir başka. Bu anlayışı yeni yatırımlarımızla sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.