Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Rebii Karatekin Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu ve Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle ve öğretmenlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen Başkan Altay, Rebii Karatekin Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu ve Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretlerde su tasarrufuna dikkati çeken Başkan Altay, öğrencilerin hem okulda hem de evde su tasarrufuna katkıda bulunmalarını istedi. LGS’ye (Liselere Geçiş Sistemi) hazırlanan öğrencilere de başarılar dileyen Başkan Altay, öğrencilere stres yönetimini doğru şekilde yönetmeleri ve sakin kalmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Çocuklarla ve gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Altay, “Bugün 3 farklı okulda öğrencilerimizle bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulduk. Her okul ziyaretimizde, yavrularımızın gözlerindeki heyecan bizlere gelecek adına umut veriyor. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul idarecilerimize teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde Başkan Altay’a Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da eşlik etti.