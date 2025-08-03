Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 8-12 yaş arası kız çocukları ve annelerine yönelik düzenlediği “Anne-Kız Oyun Kampı” ile anlamlı bir etkinliğe imza attı.KONYA (İGFA) - “Anne-Kız Oyun Kampı” ile hem eğlenceli hem de anlamlı bir etkinliğe imza attı. Çumra’daki Spor Konya Apa Kamp Alanı’nda gerçekleşen günübirlik etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 8-12 yaş grubundaki kız çocukları annelerine yönelik “Anne-Kız Oyun Kampı” düzenledi.

Çocukların sosyalleşmesi ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nin Çumra’daki Spor Konya Apa Kamp Alanı’nda günübirlik gerçekleşen etkinlikte çocuklar, anneleriyle birlikte oyun dolu, keyifli bir gün geçirdi.

Apa Baraj Gölü’nün ferahlatıcı atmosferinde çeşitli yarışmaların ve oyunların yer aldığı oyun kampı büyük beğeni topladı. Okçuluktan seramik yapımına, bileklik yapımından labirent oryantiringine, survivor parkurundan bocceye kadar birçok farklı aktivitenin yapıldığı etkinlikte kızların anneleriyle birlikte eğlenceli anılar biriktirdi.

Akşam saatlerinde yakılan kamp ateşi etrafında toplanan katılımcılar hem günün yorgunluğunu attı, hem de gökyüzünün altında yapılan geleneksel oyunlarla ve sohbetlerle kampın sıcak atmosferini doyasıya yaşadı.

Kampa katılan anneler, kızları birlikte çok güzel vakit geçirdiklerini ve doyasıya eğlendiklerini belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.