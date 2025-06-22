Konyaaltı Belediyesi, Dünya Müzik Günü ile Dünya Yoga Günü’nün aynı güne gelmesi sebebiyle vatandaşları unutulmaz bir etkinlikte buluşturdu. HayatPark’ta düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, müziğin ritmini yoga ile birleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi, Dünya Yoga Günü ve Dünya Müzik Günü’nün aynı güne denk geldiği 21 Haziran’da keyifli bir etkinlik düzenledi. Türkiye’nin birçok noktasından ve kent merkezinden gelen birçok kişiyi ağırlayan ve doğayla iç içe yer alan HayatPark, etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yoga ve müzikseverler, keman dinletisi eşliğinde yoga yaparak ruhlarını hem müziğin hem de sporun birleştirici gücüyle dinlendirdi. Öte yandan, her yıl aynı noktada geleneksel hale gelen ve her yaştan kişinin bir araya geldiği etkinliğin sonunda ise vatandaşlara bir de gitar dinletisi de sunuldu. Meditasyon, mantralarla dans ve kahkaha yogasının da yer aldığı programa katılan vatandaşlar, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve tüm ekibine etkinlik için teşekkürlerini ifade etti