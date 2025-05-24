Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Konyaaltı İlkokulu, geleneksel kültürümüzü yaşatmak amacıyla düzenlediği Halk Oyunları Şenliği ile büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Mehmet Akay konuşmasında, "Kültürel değerlerimizi çocuklarımızla birlikte yaşatmak, onları bu bilinçle büyütmek en önemli görevlerimizden biridir. Bu şenlik, sadece bir gösteri değil; bir kültür aktarımıdır" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gürcan ise öğrencilere ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, "Bugün burada sadece dans değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin sahnedeki yansımasını izledik. Hepinizi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan minikler, 23 kişilik canlı müzik orkestrasının eşlik ettiği gösterilerle sahne aldı. Renkli halk oyunu kostümleriyle sahneye çıkan öğrenciler, coşkulu adımlarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Şenliğin ikinci bölümünde sahneye çıkan 3. ve 4. sınıf öğrencileri, "Payidar" temalı özel koreografiyle büyük beğeni topladı. Geleneksel halk ezgileri ve modern dans figürlerinin harmanlandığı gösteri, izleyicilere hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşattı.