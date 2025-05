Konyaaltı Belediyesi’nin düzenlediği ‘Bilim-Sanat-Kültür Buluşmaları’nın 2’ncisi, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Uludağ’ın da katılımıyla gerçekleşti. Okulların kurduğu stantlarda bulunan çok sayıda öğrenci, geliştirdikleri teknolojik aletleri Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Prof. Dr. Uludağ’a tanıttı. Etkinlikte konuşan Başkan Kotan, ‘‘Bilime ışık tutmaya ve bilimi heveslendirmeye devam edeceğiz. Bilimin ışığında, Atatürk’ün izinde gitmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ilk kez gerçekleştirdiği ve ‘Bilim-Kültür-Sanat Buluşmaları’ adını verdiği etkinliğin ikincisini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Bilim Şenliği’ne dönüşen etkinliğe okulların yanı sıra konuk olarak Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Uludağ, TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Şafak Özden ve Dr. Sinem Ayhan da katıldı. Etkinlikte okulların temsilcileri ve öğrencileri, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Uludağ’a geliştirdikleri teknolojik aletleri tanıttı. Başkan Kotan ve Prof. Dr. Uludağ’a tanıtım yapan öğrenci ve öğretmenler, etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti vurguladı.

"Atatürk’ün izinde ve bilimin ışığında ilerliyoruz"

Öğrencilerin yaptığı teknolojik aletleri incelemesinin ardından konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Buluşmamızın bugün ikincisini düzenliyoruz. Bu kez rektörümüzü de davet ettik ve o da bizi kırmadı. Bilimle uğraşan, üreten öğrencilerimize hem motivasyon kaynağı oldu hem de destek vermek amacıyla yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukların siyasetle değil, bilimle ve sanatla uğraşmasını arzuladıklarını ifade eden Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak bilime ışık tutmaya ve bilimi

heveslendirmeye devam edeceğiz. Bilimin ışığında, Atatürk’ün izinde gitmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Üniversiteler dünyaya açılan kapıdır"

Üniversitelerin kendilerine yol gösterici olduğunu ve kendilerine olan desteği her zaman sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Kotan, "Akdeniz Üniversitemize de her türlü destek oluyoruz. Üniversitelerle hareket eden belediyelerin her zaman daha başarılı olacağına inanıyoruz. Üniversiteler dünyaya açılan kapıdır. Üniversitelerle ortak işler yapmak bizler için çok verimli oluyor" dedi.

Buluşmaya konuk olarak katılan Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Aydoğan ise, "Konyaaltı Belediyesi’nin davetiyle bu güzel bilim festivaline katılmak üzere hocalarımızla buraya geldik. davetleri için Sayın Başkan Cem Kotan’a teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz aylarda da bu faaliyet olmuştu umarım devamı gelir ve bizler de destek veririz. Buradaki etkinlik çok hoşumuza gitti" diye konuştu.