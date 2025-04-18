Konya Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar düzeyindegerçekleştirilen Selçuklu 2. Halk Oyunları Şenliği tamamlandı.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Selçuklu 2. Halk Oyunları Şenliği tamamlandı. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda iki gün boyunca gerçekleşen etkinliğe 10 anaokulundan 218 öğrenci, 12 ilkokuldan 314 öğrenci, 2 ortaokuldan 45 öğrenci ve 23 mehter takımı öğrencisi olmak üzere toplam 24 okuldan 600 öğrenci katıldı.

Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında çocuklara kültürel değerleri yaşatmak, bu değerlerin halk oyunları ile içselleştirilmesini sağlamak ve onların bedensel, sosyal gelişmelerine katkı sağlamakamacıyla düzenlenen şenlik bu yıl da coşku ile gerçekleştirildi. Şenlikte anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler çeşitli yörelere ait halk oyunları başarıyla sergiledi.

Şenliğin kapanış programına Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcı İlhan Atalay, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç’ın yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden protokol üyeleri gösterilerini sergileyen tüm öğrencilere madalya, öğretmenlere katılım sertifikası ve okullarına da plaket takdim etti.