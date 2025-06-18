Konya’da polis ekipleri tarafından yapılan 66 ayrı narkotik operasyonunda 125 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 60 kişi tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2-17 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde düzenlenen 66 ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, operasyonlarda toplam 125 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan aramalarda; 408 bin 92 adet sentetik ecza hap, bin 180 adet extacy, 701 adet captagon, 8 bin 172 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 637 gram sentetik kannabinoid, 313 gram esrar, 164 gram metamfetamin, 61 gram kokain, 124 gram bonzai ham maddesi, 18 kök Hint keneviri ile birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ayrıca 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 3 hassas terazi, 42 adet fişek ile birlikte 120 bin 285 lira, 50 euro ve 20 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 46’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu suçlarından aranan 19 şahıs da yakalandı. Bu kişilerden 14’ü tutuklanırken, son iki haftada toplam 60 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.