Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Gençler-Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası’nda Meram Belediyespor Kulübü adeta kürsüye ambargo koydu.KONYA (İGFA) - Meram Belediyespor, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu tarafından düzenlenen ve yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Gençler-Büyükler Salon Türkiye Şampiyonası’nda adeta madalya şovu yaptı.

Kulüp sporcuları turnuvada, yedi madalya ve iki kupa kazanırken hanesine bir de Türkiye rekoru yazdırdı.

Şampiyonada sıralama atışlarında Meram Belediyespor sporcusu Ayşe Hümeyra Koç, daha önce 77 puan olan Türkiye rekorunu 81 puanla kırarak adını tarihe yazdırdı.

Başarılı sporcu, genç kızlar takım kategorisinde Ayşenur Taş ve Asya Kaya ile birlikte Türkiye şampiyonluğunu elde etti.Genç kızlar bireysel eleme kategorisinde Ayşe Hümeyra Koç dördüncü olurken, genç erkekler bireysel eleme kategorisinde ise Muzaffer Gülkara dördüncülükle turnuvayı tamamladı.

Yetişkin kadınlar bireysel kategorisinde Ravza Gül Söner Türkiye ikincisi, takım kategorisinde ise Semanur Kaplan ve ShaklokhanKhodzhaAkhunova ile birlikte Türkiye üçüncüsü olarak kulübüne çifte madalya kazandırdı.Bu önemli organizasyonda Meram Belediyespor, toplamda 7 madalya ve 2 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, turnuvada önemli başarılar elde eden sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Gençlerin her alanda gelişimini önemsediklerini belirten Başkan Kavuş, spora yaptıkları yatırımların karşılığını, Ayşe Hümeyra Koç gibi yetenekli sporcularımızın kırdığı rekorlar ve kazandıkları şampiyonluklarla görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.