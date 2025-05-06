Konya Karatay Belediyesi, ilçenin ulaşım ağını güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. İlçe genelindeki trafik akışını rahatlatmak ve mahalleleri ana arterlere daha kısa sürede bağlamak amacıyla planlanan ulaşım yatırımları kapsamında, Hasan Hüseyin Varol ve Kosova Caddesi’nde çalışmalar başladı.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, şehir içi ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir projeye daha start verdi. Hasan Hüseyin Varol ve Kosova Caddesi’nde, toplam 2,7 kilometrelik güzergâhta altyapı çalışmaları başladı.

TRAFİK YÜKÜ DENGELİ BİR ŞEKİLDE DAĞITILACAK

Yapılan düzenlemeyle birlikte İstiklal, Saraçoğlu ve Karaaslan Mahalleleri’nin şehir merkezi ve çevre yollarıyla bağlantısı önemli ölçüde kolaylaşacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, Şehir Hastanesi güzergâhını kullanarak Bezmi Alem Caddesi üzerinden doğrudan Karaman yoluna ulaşabilecek. Böylece hem zaman tasarrufu sağlanacak hem de trafik yükü farklı güzergâhlara dengeli bir şekilde dağıtılacak.

ULAŞIM, YAŞAM KALİTESİ MESELESİDİR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hasan Hüseyin Varol ve Kosova Caddesi’nde başlatılan yeni ulaşım yatırımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ulaşım projelerinin ilçedeki yaşam konforuna doğrudan katkı sunduğunu vurgulayan Başkan Kılca, söz konusu çalışmanın özellikle İstiklal, Saraçoğlu ve Karaaslan Mahalleleri için büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti.

Başkan Hasan Kılca açıklamasını şöyle sürdürdü: “Hasan Hüseyin Varol ve Kosova Caddesi’nde başlattığımız bu yeni ulaşım projemizle, özellikle İstiklal, Saraçoğlu ve Karaaslan Mahallelerimizi, Şehir Hastanesi güzergâhı üzerinden Bezmi Alem Caddesi’ne ve oradan da Karaman yoluna doğrudan bağlamış olacağız. Ulaşım bir yaşam kalitesi meselesidir. Bizler de Karatay Belediyesi olarak bu anlayışla hareket ediyor, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak projelere öncelik veriyoruz.”

EKİPLERİMİZ SAHADA ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü aktaran Başkan Kılca, şu ifadeleri kullandı: “Ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Hedefimiz yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil; aynı zamanda geleceği de planlayarak kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmek. Bu projeyle birlikte hem zaman tasarrufu sağlanacak hem de trafik yükü farklı güzergâhlara dengeli bir şekilde dağılacak. Karatay’ımız için çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz.”