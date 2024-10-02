Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Doğanhisar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (AAT)’ndeki çalışmalara hızla devam ediyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, projenin bölge için büyük bir yatırım olduğunu vurguladı. İnşaatın şu an itibarıyla fiziksel olarak yüzde 45 oranında tamamlandığını açıklayan Demir, tesisi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Demir, "Proje dahilinde sadece atıksu arıtma tesisleri değil, 7 kilometre uzunluğunda bir kanalizasyon şebeke hattı da inşa ediyoruz. Atıksu arıtma tesisinin toplam maliyeti 62 milyon lira; kanalizasyon şebeke hattının maliyeti ise yaklaşık 60 milyon lira. Bu projenin ihalesini de gerçekleştirdik ve yılsonunda tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

10 BİN NÜFUSA HİZMET VERECEK

İleri biyolojik arıtma yapacak tesisin, Doğanhisar'ın merkezine ek olarak Yenice ve Çınarlıbağ mahallelerine de hizmet vereceğini belirten Demir, arıtma tesisinin kapasitesinin 2053 yılına kadar 10 bin nüfusun atık sularını arıtabilecek şekilde planlandığını ve arıtılan suyun tarımda kullanılabilecek kalitede olacağını söyledi. Demir, bu önemli yatırımın Doğanhisar ve Konya için hayırlı olmasını dileyerek sözlerini noktaladı.