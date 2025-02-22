Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’da turizmin geliştirilmesi ve şehrin tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Rehberler Günü kapsamında düzenlenen programda turizmin dışa dönük yüzü olan profesyonel turist rehberleri bir araya getirildi. Depo No:4’te düzenlenen etkinlikte Mayıs ayında turizme kazandırılması planlanan projelerin sunumu yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın Gevale Kalesi’ndeki arkeolojik kazı çalışmaları ve kalenin tarihi önemine dair verdiği konferans, rehberlere bölgenin zengin tarihini anlatma konusunda yeni perspektifler kazandırdı. Etkinliğin son bölümünde ise, Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu Pelen markasının gastronomi alanındaki özel lezzet paketleri tanıtıldı. Dünya Rehberler Günü’nde hem mesleki gelişim hem de keyifli hatıralarla dolu bir gün geçiren rehberler, bu tür etkinliklerin turizm sektörüne ivme kazandırdığına dikkat çekerek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve turizm alanındaki iş birliklerini genişleterek, benzer organizasyonlarla rehberlerin yanında olmaya devam edecek.