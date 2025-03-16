Konya’da 3 gün süren 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası sona erdi. 14 branşta yapılan yarışlarda madalyalar sahiplerini bulurken ikinci günün yarışlarında dünya rekoru kırıldı.

Konya, 14-16 Mart tarihleri arasında 5 kıtadan 44 ülkeden 300 sporcuya ev sahipliği yaptı. Konya Velodromu’nda düzenlenen Konya UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü pist bisikletçileri 3 gün boyunca eleme yarışı, keirin, madison, omnium, sprint, takım sprint, takım takibi olmak üzere 14 farklı kategoride mücadele ettiler. Olimpiyat şampiyonu bisikletçilerin de yer aldığı Konya UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Konyalı izleyicilere ve bisikletseverlere kedi-fare ve hız oyunları, taktik savaşları, stratejik düşünme, takım çalışması ve bisikletçiler Konya Veledromu’nun 3 gün boyunca mücadele etti.

5 kıtadan 44 ülkeden 300 sporcu katıldı

Konya’da 3 günde 54 yarışta Kadın-Erkek 14 branşta zafere ulaşan bisikletçiler, toplam 21 bin 500 Euroluk ödül kazandı. 14 muhteşem final, üst düzey yarışlar, nefes kesen performanslar ile Türkiye’de ilk kez düzenlenen organizasyon, otoritelerden ve bisikletçilerden tam not aldı. Konya 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası ödül törenleri ile sona erdi. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 2025 Konya UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, 5 kıtadan 44 ülkeden 300 sporcuya ev sahipliği yaparken, 17’si Türk olmak üzere 26 hakem, 60 görevli, teknik personel, 73 ulusal ve uluslararası medya mensubu ile 130 gönüllünün desteği ile düzenlendi.

Konya Veledromu hızını kanıtladı

Kadınlar sprintte ilk kez 10 saniye altına inildi. Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying, 9.976 sn ve 72.173 km/saat ortalama hız ile dünya rekoru kırdı. 1.kategori sertifika ile 10 yıllığına akredite edilen Konya Velodromu Olimpiyat mümkün olan en üst kategorideki sayılı velodrom arasında yerini aldı.

Dünya bisikletinin en prestijli organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda pedal basan Ramazan Yılmaz, elemelerdeki mücadelesiyle 5. sıraya yerleşti milli sporcu büyük başarısıyla adını Erkekler Eleme Yarışı finaline yazdırdı. Final mücadelesinde Türkiye’yi temsil eden Ramazan Yılmaz, güçlü rakiplerine karşı yarıştı. Milli sporcu Ramazan Yılmaz’ın final performansı, pist bisikleti camiasında büyük yankı uyandırırken, elde ettiği sonuç Türkiye’deki bisiklet sporunun gelişimi açısından önemli bir adım oldu.

Konya UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası 3. günü madalya sıralaması:

"Erkeler madison yarışı; İspanya altın, Hollanda gümüş, Belçika bronz, kadınlar keirin yarışı; Mathilde Gros-Fransa altın, Veronika Jabornikova-Çekya gümüş, Mina Sato-Japonya bronz, erkekler sprint yarışı; Matthew Richardson-Büyük Britanya altın, Harry Ledingham-Horn-Büyük Britanya gümüş, Raya Helal-Fransa bronz, kadınlar omnium yarışı; Ally Maree Wollaston-Yeni Zelanda altın, Lisa van Belle-Hollanda gümüş, Valeria Valgonen bronz madalya kazandı."