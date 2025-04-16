Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "TÜİK’in açıkladığı Mart 2025 Konut Satış İstatistikleri verilerine göre konut satışları, yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart 2025) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 335 bin 786 adet olarak gerçekleşti. Tüm gayrimenkul türlerinde ise bu sayı rekor kırarak 694 bin 628’e ulaştı" dedi.

TÜİK’in açıkladığı Mart 2025 Konut Satış İstatistikleri verilerine göre konut satışları, yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart 2025) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında artarak 335 bin 786 adet olarak gerçekleşti. Tüm gayrimenkul türlerinde ise bu sayı rekor kırarak 694 bin 628’e ulaştı. Bu veri, tüm satışların yaklaşık yüzde 48’inin konut satışlarından oluştuğunu gösteriyor. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışlarının payı yüzde 16,4 ile son 20 ayın zirvesine çıkarken, tüm konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 70 olarak gerçekleşti.

"Son 20 ayın en iyi ilk çeyrek verileri"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut satışlarında 2020’den bu yana en iyi ilk çeyrek satış rakamlarına ulaşıldığına dikkat çekti. Özelmacıklı, "Veriler, sektörde 2024 yılında başlayan toparlanma sürecinin 2025’te hızlanarak devam edeceğini gösteriyor. Yüksek faiz oranına rağmen konut kredisiyle yapılan satışlarda görülen artış dikkate değer. Ayrıca ikinci el konut piyasasında hareketliliğin devam ettiği görülüyor. Dolayısıyla vatandaş, yüksek maliyetli de olsa kredi olanaklarını ve düşük fiyat seviyesini değerlendirmeye çalışıyor" dedi.

"Konut yatırımı için doğru zaman"

Özelmacıklı, "İnşaat maliyetlerindeki artış ve konut kredi faizlerinde öngörülen düşüş fiyatları yukarı yönlü hareketlendireceğini düşünüyoruz. Bu nedenle şu anki durum alım yapmayı düşünen konut yatırımcısı için ciddi bir fırsat olanağı sunuyor. Dolayısıyla konut yatırımı düşünen vatandaşlara bir an önce karar vererek harekete geçmelerini öneriyoruz. Zira yakın gelecekte şartlar şimdiye göre biraz daha zorlaşacak" diye konuştu.

"İnşaat sektörünün sağlıklı ilerlemesi önemli"

Özelmacıklı, "Özellikle büyükşehirlerde gözlenen fakat Türkiye genelinde de hissedilen konut ihtiyacı artışı, sektörün eskisi gibi çok kazandıran bir yapıya sahip olması halinde hızla kapatılabilir. Zira Türkiye, her yıl yaklaşık 1 milyon yeni konuta ihtiyaç duyulan, deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke. Güvenli ve sağlıklı bir iskan politikası için inşaat sektörünün sağlıklı ilerlemesi son derece önemli" şeklinde konuştu.

"İnşaat maliyet endeksinde sevindiren gelişme"

TÜİK’in açıkladığı Mart 2025 İnşaat Maliyet Endeksi verilerini de değerlendiren Özelmacıklı, endeksin Şubat’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,94 yükselmesine rağmen son 5-6 ay içinde endeks artış oranında görülen yavaşlama trendine dikkat çekti. Özelmacıklı, "Ağustos 2024’te inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,4 artmış. Aynı veri Eylül 2024’te yüzde 38,93; Ekim’de yüzde 37,94; Kasım’da yüzde 35,93; Aralık’ta yüzde 34,27; Ocak 2025’te ise yüzde 26,61 artış kaydetmiş. Bu da ‘artışta azalış’ ya da ‘artış hızında düşüş’ diyebileceğimiz bir durumu gösteriyor" diyerek sözlerini noktaladı.