Kocaeli’de vatandaşların daha konforlu hizmet alabilmesi adına yürüyen merdivenlerin aylık bakım çalışmalarına devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konforlu yaşam hedefleri doğrultusunda şehirdeki üst geçitlerde yer alan yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, köprü ve üst geçitlerde bulunan 10 noktadaki yürüyen merdivenlerin haziran ayı bakımı devam ediyor.

Bakım ve onarım çalışmaları, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler, Kocaeli genelindeki tüm üst geçitlerdeki yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakımlarını düzenli olarak yapıyor.

Bakım çalışmaları kapsamında; Necmettin Erbakan Köprüsü, Turgut Özal Köprüsü, Adnan Menderes Köprüsü, Mimar Sinan Köprüsü, KOÜ Umuttepe Köprüsü, Umuttepe Hastane, Çayırova Köprüsü, Malkoçoğlu Mehmet Bey Köprüsü, Bilim Merkezi ve Seka Kâğıt Müzesi bölgesindeki yürüyen merdivenlerde bakım gerçekleştiriliyor.