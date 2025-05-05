İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yürüten Narkoalan ekipleri tarafından, 7 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar yürüten Narkoalan ekipleri, 1-4 Mayıs tarihleri arasında 7 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 125 gram bonzai, 6.18 gram kokain, 10.95 gram metamfetamin, 38 adet extacy hap, 83 adet sentetik hap ile 2 hassas terazi ve 232 bin 280 Türk Lirası ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.