İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yürüten Narkoalan ekipleri tarafından, 7 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

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Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar yürüten Narkoalan ekipleri, 1-4 Mayıs tarihleri arasında 7 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 125 gram bonzai, 6.18 gram kokain, 10.95 gram metamfetamin, 38 adet extacy hap, 83 adet sentetik hap ile 2 hassas terazi ve 232 bin 280 Türk Lirası ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA