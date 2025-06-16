Adıyaman’da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 974. Sokak’ta komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.Ö. isimli şahıs, Ahmet K.’yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan Ahmet K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından Y.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.