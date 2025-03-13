Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alacak-verecek meselesi sebebiyle komşusunu tüfekle vurarak öldürdükten sonra tutuklanan 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı ev gece saatlerinde alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

Yangın, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 343. Sokak üzerinde meydana geldi. Tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye erlerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cinayet zanlılarının eviymiş

Öte yandan, yanarak kullanılamaz hale gelen evde 9 Mart Pazar günü işlenen cinayet zanlılarının yaşadığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdi, 3 gün sonra evleri yandı

9 Mart Pazar günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, E.Ş. (62) ve oğlu O.C.Ş (16) ile Fatih Tunç (36) isimli komşuları arasında alacak-verecek sebebiyle tartışma yaşanmıştı. Kavgaya dönüşen olay esnasında 16 yaşındaki O.C.Ş.’nin tüfekle vurarak ağır yaraladığı Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis ekipleri, baba E.Ş. ile "yaralama" suçundan birçok kaydı bulunduğu öğrenilen oğlu O.C.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında 10 Mart Pazartesi günü adliyeye sevk edilen 16 yaşındaki çocuk, ‘Kasten öldürme’ babası ise, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.